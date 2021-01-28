ДТП с пострадавшим в Вязниковском районе. Авария произошла на 312 километре трассы М-7. Один большегруз врезался в другой, стоявший на дороге, в попутном направлении. Кабина пришла в полную

ДТП с пострадавшим в Вязниковском районе. Авария произошла на 312 километре трассы М-7. Один большегруз врезался в другой, стоявший на дороге, в попутном направлении. Кабина пришла в полную негодность. Пришлось даже вызывать спасателей. Они доставали водителя при помощи специальных средств. Его госпитализировали. В другом большегрузе никто не пострадал. Последствия ДТП ликвидировали 14 человек и 6