Гражданин, обратившийся к полицейским, сообщил, что видел, как неизвестные лица сливали бензин из припаркованного автомобиля каршеринга...

Сотрудники ППСП ОМВД России по району Капотня задержали троих мужчин по подозрению в краже бензина из припаркованного автомобиля.Во время патрулирования обслуживаемой территории к сотрудникам ППСП ОМВД России по району Капотня обратился гражданин, который сообщил, что видел, как неизвестные лица сливали бензин из припаркованного автомобиля каршеринга. Мужчина подробно описал приметы подозреваемых и автомобиля, на котором они передвигались.Сотрудники полиции выехали по направлению, которое указал очевидец, и недалеко от места происшествия, в 3 квартале Капотни, обнаружили указанное транспортное средство. В салоне находились трое местных жителей в возрасте от 21 до 24 лет, двое из которых ранее судимы. В ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили устройство, похожее на насос, и пять 50-литровых канистр, две из которых были наполнены бензином. Сумма ущерба, причиненная организации, составила более двух тысяч рублей.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Капотня возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных фактов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18