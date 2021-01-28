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- Спутник V или ЭпиВакКорона? - в департаменте здравоохранения рассказали об отличиях вакцин. А тем временем в регионе уже девять тысяч вакцинированных от КОВИД-19.- Владимир в зоне подтопления. Жители города возводят импровизированные мосты, а коммунальщики откачивают лужи насосами.- Красота или практичность? Жители панельных многоэтажек избавляются от мозаичных панно - надо ли сохранять творения советских мастеров?Итоги четверга наши корреспонденты подведут в 21.05 на канале "Россия". Не пропустите!