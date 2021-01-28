В настоящее время в структуре министерства функционируют 122 медицинские организации, включая 77 стационаров...

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев в режиме видеоконференции провел торжественную церемонию награждения сотрудников и работников ведомственных медицинских организаций.В своем вступительном слове Министр тепло приветствовал участников мероприятия: «Каждый из вас выбрал непростую, но поистине благородную профессию: помогать людям, которые доверяют вам самое дорогое – свое здоровье и жизнь. Это требует не только таланта, знаний, но и огромных душевных сил, терпения и сострадания».«В настоящее время в структуре министерства функционируют 122 медицинские организации, включая 77 стационаров. Система здравоохранения МВД России обладает значительным кадровым и научным потенциалом. Каждый третий врач – специалист высшей квалификационной категории, 30 человек являются докторами наук, более четырехсот – кандидатами наук», – сказал Глава ведомства.Владимир Колокольцев отметил, что уже длительное время сотрудникам органов внутренних дел приходится решать задачи по обеспечению правопорядка в достаточно сложных условиях, вызванных пандемией.«Должен сказать, что в короткие сроки ведомственные медицинские учреждения удалось адаптировать к изменившейся обстановке. На лечение больных коронавирусом перепрофилирован клинический госпиталь в Москве. Дополнительные меры приняты по оснащению медико-санитарных частей и поликлиник рентгеновскими компьютерными томографами, биологическими станциями для диагностики COVID-19. Организована закупка современных средств индивидуальной защиты. Все это позволило снизить темпы роста заболеваемости среди личного состава», – подчеркнул Глава МВД России.По словам Министра внутренних дел, такой результат стал возможен благодаря самоотверженной круглосуточной работе врачей, медсестер и младшего персонала: «Вы, как настоящие герои, с риском для себя боролись и продолжаете бороться за жизнь и здоровье наших коллег».В ходе мероприятия 26 сотрудникам и работникам медицинских организаций системы МВД России были вручены государственные и ведомственные награды.«Хочу выразить признательность всему медицинскому персоналу, принимающему участие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, сотрудникам, обеспечивающим лечебно-диагностический процесс, за самоотверженный труд и вклад в общее дело», - сказал в ответном слове начальник клинического госпиталя Медико-санитарной части МВД России по городу Москве полковник внутренней службы Сергей Мендель. Он награждён Почётной грамотой МВД России.Заведующий травматолого-ортопедическим отделением клинического госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» - врач-травматолог Феликс Григорян, также награждённый Почётной грамотой МВД России, поблагодарил за высокую оценку работы медиков лично Владимира Колокольцева и руководство министерства: «Уважаемый Владимир Александрович, разрешите поблагодарить за столь высокую оценку моей работы, моего труда. Но это не только мой труд, это труд моего коллектива, целого госпиталя, куда входят врачи, медсёстры, младший медперсонал и вся поликлиническая служба».«Эта высокая государственная награда для меня не только большая честь, которая к очень многому обязывает, но и хороший стимул для дальнейшей работы. Заверяю вас, товарищ министр, что мы и в дальнейшем сделаем всё возможное для того, чтобы сотрудники полиции как можно быстрее выздоравливали и возвращались в строй», - сказала начальник Центральной поликлиники №1 МВД России подполковник внутренней службы Наталья Фархутдинова, которой Указом Президента Российской Федерации присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».Владимир Колокольцев пожелал всем сотрудникам медицинской службы МВД России крепкого здоровья, новых профессиональных успехов и благополучия.