Если регоператор проигнорирует это предупреждение, местные власти намерены обратиться в федеральные органы власти.

ВластиПетушинского района - против ввоза александровского мусора. Заявление опубликовано на органов местного самоуправления.Также руководство района предупредило регоператора - компанию "Хартия" - о недопустимости ввоза мусора из других районов области. Если регоператор проигнорирует это предупреждение, местные власти намерены обратиться в федеральные органы власти. О размещении александровских отходов на полигоне у деревни Бабанино сообщила директор департамента природопользования Татьяна Клименко. По ее словам, мера временная, так как полигон в Александрове решением обслуживающей его компании закрыт с 19 января. Пока отходы накапливаются на мусорсортировочной станции «Бригантина». Сколько это продлится, неизвестно. А регоператор, который оказался заложником ситуации, также пишет письма во всевозможные инстанции.