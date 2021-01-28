Как отметили в мэрии, современные технологии позволяют выполнять аварийный ремонт дорожного покрытия в любое время года.

Муниципальный «Центр управления городскими дорогами» проводит аварийный ремонт дорог во Владимире. Информация о местах повреждения дорожного покрытия поступает в режиме реального времени через интернет-портал «Владимир — это мы». Также специалисты учреждения ежедневно осуществляют плановый объезд и осмотр городских дорог, проводят мониторинг социальных сетей.Как отметили в мэрии, современные технологии позволяют выполнять аварийный ремонт дорожного покрытия в любое время года. Наиболее эффективным материалом для устранения незначительных дефектов дорожного покрытия в зимнее время является литая асфальтобетонная смесь. Литой асфальт отличается от обычного повышенным содержанием битума и минерального порошка. Это увеличивает его прочность к эксплуатационным нагрузкам, виброустойчивость и водонепроницаемость. При температуре укладки 200-220 градусов Цельсия смесь имеет литую консистенцию. Это исключает необходимость его уплотнения и позволяет применять при выпадении незначительных осадков, а также, в соответствии с ГОСТ Р 54401, литую асфальтобетонную смесь можно применять при температуре до -10 градусов Цельсия.Замдиректора «ЦУГД» Николай Дятлов сообщил что сейчас дневная температура воздуха позволяет проводить работы по аварийному ремонту дорог. В частности, сегодня, 28 января, были устранены повреждения дорожного покрытия на ул. Разина, Чапаева, Пугачева, Нижняя Дуброва, Василисина, Добросельской и других. Всего заделано более 50 ям. На это было израсходовано 5 т литой асфальтобетонной смеси.Наиболее эффективный способ сообщать в мэрию информацию о проблеме, связанной с работой городской инфраструктуры - интернет-портал «Владимир - это мы». Здесь можно не только сообщить о проблеме, но и увидеть отчет о ее решении. На вечер 28 января из 8862 заявки жителей 8825 обращений выполнено. 36 заявок находятся в работе.