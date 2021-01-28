Из-за наступившей оттепели на городских тротуарах и дорогах образовались непроходимые лужи. Дождеприёмники с трудом справляются с такой нагрузкой.

«Владимирводоканал» приступил к расчистке ливнёвок. Ежедневно более 30 коммунальщиков и 20 машин откалывают лёд с канализационных решёток и откачивают воду из системы.Вчера, 28 января, четыре единицы техники работали на улицах Василисина, Солнечной, Зелёной, Гороховой и Лыбедской магистрали.Из-за наступившей оттепели на городских тротуарах и дорогах образовались непроходимые лужи. Дождеприёмники с трудом справляются с такой нагрузкой.В мэрии Владимира напомнили, что по вопросам откачки воды владимирцы могут обращаться в диспетчерскую Водоканала по телефону: 53-49-09, а также жаловаться на портале «Владимир – это мы».На 27 января из 8858 заявок жителей выполнено – 8823. Ещё 35 находятся в работе.