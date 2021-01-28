Продолжаются работы по установке опор для элементов организации дорожного движения.

Во Владимире на участке трассы М-7 «Волга» продолжаются работы по установке опор для элементов организации дорожного движения. С 31 по 8 февраля на отдельных участках автомагистрали по ночам на пол часа будут перекрывать движение.Дорожники ограничат проезд транспортных средств в ночь с 31 января на 1 февраля в 23:00 и 0:30 на пересечении улицы Горького и автодороги на Юрьев-Польский.Также в ночь с 1 на 2 февраля в 23:00, 1:30 и 4:00 закроют дорогу у поворота на ТЦ «Самохвал»; в ночь с 6 на 7 февраля в 22:00, 23:00 и 00:00 – на том же месте; в 2:30 и 4:00 на примыкании от улицы Безыменского. В ночь с 7 на 8 февраля в 23:00 и 1:00 аналогичные меры предпримут на развилке от улицы Толмачевская и бульвара Художника Иванова, а в 3:00 и 5:00 на перекрёстке улицы Горького и дороги на Юрьев-Польский.В ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород» просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать пути объезда.