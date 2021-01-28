Неожиданное потепление обернулось настоящей бедой. Вся вода с улицы - теперь в подвале. И она прибывает с каждым часом.

Прыгать по лужам - детская забава, которой сейчас вынуждены заниматься даже взрослые. В связи с аномальным потеплением некоторые владимирские дороги стали похожи на небольшие озера. Возможно ли осушить город, узнал Артём Яковенко.Это видео на вестийный WhatsApp (+7-919-019-62-62) прислала Ольга Рябикина. Неожиданное потепление обернулось для их дома настоящей бедой. Вся вода с улицы - теперь в подвале. И она прибывает с каждым часом.- Вся эта вода, которая здесь есть в лужах за мной, у нас все это в подвале. Куда мы только не обращались, ничего не делается. У нашей управляющей компании всегда один ответ: "На ваш дом денег нет, соответственно мы делать вам ничего не будем.Общежитие построено на склоне. Накануне жители переходили лужу вброд, сегодня кто-то соорудил мост из поддонов. Самое обидное, говорит Ольга, что такая картина - каждый год.Весь растаявший снег стекает сюда. Доходит до того, что здесь образуется грибок, который медленно переходит на квартиры.Этот адрес — улица Северная, 15А - «Вести» передали в диспетчерскую «Владимирводоканала».Здесь круглосуточно принимают заявки на откачку воды с улиц и тротуаров. Только сегодня за день сотрудники Водоканала откачали 160 кубометров воды. Ежедневно на улицы Владимира по разным адресам выезжают около двадцать спецмашин. А водотводы и подходы к ливневкам приходится расчищать вручную.Станислав Макелло, старший мастер участка ливневой канализации МУП «Владимирводоканал»: «Работа, как правило не в конце января происходит, а уже в начале апреля, то есть ничего необычного в ней нет. Вода скапливается из-за того, что снег на ливнеприемники налипает и образовывается наледь. Приходится ездить, откапывать, как вы сейчас видите».После сбора, вода сливается в специальную ливневку. Кроме этого, ведется диагностика ливневой канализации по всему Владимиру. Уже весной, после полного схода снега, ее начнут ремонтировать и прочищать.Артём Яковенко, Александр Чунаев«Вести-Владимир»