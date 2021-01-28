В результате юрист лишён на 3 года права заниматься адвокатской деятельностью и выплатит штраф в размере 1 млн рублей

В феврале 2019 года адвокат одного из обвиняемых передал заместителю прокурора Петушинского района 250 тысяч рублей за ходатайство перед судом об условно-досрочном освобождении его подопечного.Прокурор сообщил об этом в ФСБ. Защитника задержали при передаче взятки.В результате юрист лишён на 3 года права заниматься адвокатской деятельностью и выплатит штраф в размере 1 млн рублей.