Роспотребнадзор готов смягчить коронавирусные ограничения, если рост заболевания ещё немного снизится. Об этом заявил представитель надзорного ведомства Марина Колтунова. Она отметила,

Роспотребнадзор готов смягчить коронавирусные ограничения, если рост заболевания ещё немного снизится. Об этом заявил представитель надзорного ведомства Марина Колтунова. Она отметила, что на этой неделе ждать послаблений не стоит. Но попросила подождать неделю. Таким образом, в первой декаде февраля Роспотребнадзор вполне может рекомендовать областным властям разрешить работать кафе, барам и ресторанам ночью. А детям –