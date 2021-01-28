86 учащихся больны коронавирусом, что привело к закрытию на карантин .

Система образования Владимирской области продолжает работать в традиционном режиме. Однако число заболевших школьников не уменьшается. 86 учащихся больны коронавирусом, что привело к закрытию на карантин отдельных классов в 13 муниципальных общеобразовательных организациях. Такое решение приняли 7 организаций города Гусь-Хрустального, по две – в Киржачском и Меленковском районах, по одной – в Муроме и Александровском районе.По состоянию на 28 января полностью закрытых на карантин по коронавирусной инфекции образовательных организаций во Владимирской области нет.Аналогичная ситуация сложилась и в дошкольном образовании. Частично закрыты на карантин по коронавирусной инфекции 14 дошкольных образовательных организаций. Это касается 9 организаций в городе Гусь-Хрустальный (в них закрыто 11 групп) и по одной организации в Меленковском, Муромском, Петушинском, Суздальском районах и Муроме.