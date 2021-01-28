Взнос за капремонт во Владимирском регионе повысили на 10%. С января 2021-го года он будет составлять 7 рублей 15 копеек с одного квадратного метра ежемесячно. Сообщается, что размер взноса

Взнос за капремонт во Владимирском регионе повысили на 10%. С января 2021-го года он будет составлять 7 рублей 15 копеек с одного квадратного метра ежемесячно. Сообщается, что размер взноса проиндексирован на среднее значение инфляции – с 2014-го года оно как раз и составило 10%. И это первое повышение взноса по капитальному ремонту за 6 лет.