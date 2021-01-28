Рост составит 10%, то есть с 6,5 рублей до 7,15 с квадратного метра жилья.
Во Владимирской области впервые за шесть лет взнос за капремонт. Соответствующее постановление подписал Владимир Сипягин. Рост составит 10%, то есть с 6,5 рублей до 7,15 с квадратного метра жилья. Следовательно, в январских квитках жители региона увидят новую сумму.
По прикидкам регионального Фонда его счета пополнятся на 114 млн рублей. На эти средства планируется дополнительно отремонтировать 57 многоквартирных домов.
Интересно, что Владимирская область — один из пяти регионов ЦФО, в которых плата не повышалась ни разу. При этом у соседей, в Ивановской или Ярославской областях, цифры в квитках растут регулярно.
Напомним, что в декабре Попечительский совет повышение минимальной платы за капитальный ремонт жилых домов.