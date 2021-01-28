Зоя Космодемьянская — первая из 89 женщин - Героев Советского Союза, кому было присвоено это звание в годы Великой Отечественной войны.

Зоя Космодемьянская — первая из 89 женщин - Героев Советского Союза, кому было присвоено это звание в годы Великой Отечественной войны.Действие фильма «Зоя» разворачивается осенью 1941 года. Вчерашняя школьница уходит добровольцем в разведывательно-диверсионную школу. Группа воинской части 9903, в которой находилась Зоя, выполняя Приказ Ставки Верховного Главного Командования № 0428 от 17 ноября 1941 г. о создании специальных команд по разрушению и сжиганию населённых пунктов в тылу немецко-фашистских войск от Иосифа Сталина, попала в засаду. Девушка была схвачена немцами. Допросы и пытки ни к чему не привели. Она не сказала ничего, что могло бы сорвать выполнение задания другим группам. Фашисты не смогли добиться даже её настоящего имени... Ее жертва не стала напрасной. Подвиг Зои воспламенил миллионы сердец, помогая нашим солдатам дойти до Берлина.Зоя Космодемьянская родилась 13 сентября 1923 года в селе Осино-Гай Тамбовской области. Юная девушка, которая мечтала поступать в Литературный институт, в тяжелейшие дни Московской битвы стала разведчицей-диверсантом части особого назначения разведотдела штаба Западного фронта и навсегда вошла в историю как первая женщина, кому в годы Великой Отечественной войны было присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно.31 октября 1941 года Зоя в числе других комсомольцев-добровольцев была доставлена в диверсионную школу. 17 ноября 1941 года был подписан приказ, по которому командиры диверсионных групп получили задание сжечь военные объекты противника в населенных пунктах, оккупированных фашистами, в том числе в деревне Петрищево. Вечером 28 ноября, при попытке поджечь сарай, Зоя была замечена и схвачена фашистами.В деревне Петрищево Рузского района Московской области сохранился дом, в котором Зоя провела последнюю ночь перед казнью. Несколько лет назад там был открыт музейный комплекс «ЗОЯ»Анастасия Мишина, исполнительница роли Зои:«Когда меня пригласили на пробы в фильм о Зое Космодемьянской, первое, что помню это мысль насколько же это сложная роль и кто сможет это сыграть.И я точно не думала в тот момент, что это буду я. Меня поразило насколько трепетно все, кто работал над подготовкой проекта относятся к этой истории и настолько глубоко исследовали тему.В мой первый съёмочный день мы снимали сцену, когда Зою поймали и привели в дом, где были расквартированы немцы и режиссер сказал мне: «Настя, пожалуйста, не играй героя, который готов накинуться на немцев при первой возможности. Да, она читала о немцах, знала об их существовании и понимала, что они могут встретиться ей. Но когда это случилось, скорее всего, она просто очень сильно испугалась. Зоя - это история восемнадцатилетней девочки, у которой в жизни ещё почти ничего не было. Она была на пороге входа в эту большую жизнь, и тут началась война и началась совсем другая жизнь. Эта девочка сделала такой выбор. Выбор молчать до конца и не предавать никого. И этот выбор стоил ей жизни».В эти дни проходитЧтобы принять участие в нем необходимо скачать фото Зои Космодемьянской и разместить его социальных сетях Вконтакте, Facebook, Twitter или Instagram с хэштегом #ЗояГерой.Можно распространить текст – краткий рассказ о ее подвиге. Можно распечатать фото и сфотографироваться вместе с Зоей. Наконец, для использования в соцсетях впервые подготовлен инфоролик – хроника подвига. Главное, не забывайте ставить хэштег #ЗояГерой.Все информационные материалы на этой странице: