Возможно, к вопросу снятия части противоэпидемических мер вернутся на следующей неделе.

Во время традиционного коронавирусного брифинга представитель регионального Роспотребнадзора Марина Колтунова отметила, что пока никакие ограничения, связанные с пандемией, отменяться не будут.«Динамика прироста за две недели составляет 0,7%, что выше по сравнению с другими регионами, где этот показатель равен 0,5%», - отметила она.При этом представитель ведомства отметила, что, возможно, к вопросу снятия части противоэпидемических мер вернутся на следующей неделе.«Пока говорить об этом преждевременно», - резюмировала Марина Колтунова.Напомним, что 27 января, во время пресс-конференции, глава региона Владимир Сипягин , что до конца текущей недели власти снимут часть ограничений. За сутки ситуация поменялась.