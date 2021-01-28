В регионе слишком велика динамика прироста новых заражений.
В регионе слишком велика динамика прироста новых заражений.
На еженедельном брифинге по ситуации с коронавирусом региональный Роспотребнадзор сообщил, что у нас динамика темпа прироста за 14 дней составляет 0,7 процента. В то время как во многих других регионах этот уровень понизился до 0,5 процента.
– У нас большая надежда на вакцинацию. Если темпы прироста будут снижаться, это будет давать основание, чтобы подойти к такой стадии, когда можно будет снимать ограничения. На сегодняшний день никаких снятий ограничений мы не делаем. Возможно, вернемся к этому вопросу на следующей неделе,
– сообщила представитель Роспотребнадзора Мария Колтунова.