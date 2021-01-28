Годовая инфляция во Владимирской области выше, чем по стране.

Годовая инфляция во Владимирской области выше, чем по стране.В декабре 2020 года она ускорилась до 5,6%.Центральном федеральном округе она составила 4,7% и по России в целом (4,9%).Какотмечается в информационно-аналитическом материале Владимирского отделения Банка России, которыйопубликованв региональном разделе на сайтерегулятора, наиболее заметноподорожали продовольственные товары.На рост показателя до 7,7% повлияли факторы,общие для всей страны: увеличение издержек на фоне ослабления рубля исокращение импорта. Этим, в частности, объясняется повышение цен на импортные груши, бананы, апельсины,а такжемолоко и яйца, при производстве которыхмного импортныхкормовых составлющих. Арегиональной особенностьюстала вспышка заболевания на свинофермах региона, что привело к росту стоимости этого мяса.Декабрьрошлого года оказался холодным,поэтому выросли затраты тепличных хозяйств -это сказалось на стоимости свежих огурцов и помидоров. Местные запасы овощей открытого грунта в регионе исчерпаны, завозные картофель, капуста иморковь стали дороже из-за роста цен на транспортировку. При этом цены на колбасы приостановились,поскольку были запущены новые производственные мощности на региональных производствах и расширилось предложение.По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5 – 4,0% в 2021 г. и останется вблизи 4% в дальнейшем.