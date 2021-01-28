Годовая инфляция во Владимирской области выше, чем по стране.
Годовая инфляция во Владимирской области выше, чем по стране.
В декабре 2020 года она ускорилась до 5,6%.
В
Центральном федеральном округе она составила 4,7% и по России в целом (4,9%).
Как
отмечается в информационно-аналитическом материале Владим
ирского отделения Банка России, который
опубликован
в региональном разделе на сайте
регулятора, наиболее заметно
подорожали продовольственные товары.
На рост показателя до 7,7% по
влияли факторы,
общие для всей страны: увеличение издержек на фоне ослабления р
убля и
сокращение импорта. Этим, в частности, объясняется повышение цен на импортные груши, бананы, апельсины,
а также
молоко и яйца, при производстве которых
много импортных
кормовых составл
я
ющих. А
региональной особенностью
стала вспышка заболевания на свинофермах региона, что привело к росту стоимости этого мяса.
Декабрь
п
рошлого года оказался холодным,
поэтому вырос
ли затраты тепличных хозяйств -
это сказалось на стоимости свежих огурцов и помидор
ов
. Местные запасы овощей открытого грунта в регионе исчерпаны, завозные картофель, капуста и
морковь стали дороже из-за рост
а цен на транспортировку. При этом цены н
а колбасы приостановились,
поскольку были запущены новые производственные мощности на региональных производс
твах и расширилось предложение.
По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5 – 4,0% в 2021 г. и останется вблизи 4% в дальнейшем.