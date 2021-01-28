Жители жалуются, что им не делают ПЦР-исследование, даже при явных симптомах коронавируса.

Владимирский Роспотребнадзор обеспокоен снижением количества тестирований на коронавирус. По информации пресс-секретаря ведомства Марины Колтуновой, за 10 дней показатель упал с 201,7 на 100 тысяч населения до 154,3.Она добавила, что жители жалуются, что им не делают ПЦР-исследование, даже при явных симптомах коронавируса.«Сейчас в день проводят в среднем 1,5 тестов. При этом мощность лабораторий составляет порядка 3,5 тысяч анализов в сутки», - уточнила официальный представитель ведомства.Добавим, что по информации обладминистрации от 27 января, за сутки в регионе проведено 2497 исследований на Covid-19.