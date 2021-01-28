Молока во Владимирском регионе стали производить больше. Об этом сообщает Владимирстат. Сообщается, что сейчас в регионе насчитывается более 50 тысяч голов. За 2020 год в области произведено

Молока во Владимирском регионе стали производить больше. Об этом сообщает Владимирстат. Сообщается, что сейчас в регионе насчитывается более 50 тысяч голов. За 2020 год в области произведено 424,5 тыс. тонн молока, по сравнению с 2019 производство молока увеличилось на 3,7%. В том числе, сельскохозяйственными предприятиям Владимирской области произведено 395,2 тыс. тонн молока (к 2019 г.