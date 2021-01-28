Новые меры поддержки ветеранов, пенсионеров и детей с инвалидностью. Предложения прозвучали на втором масштабном социальном онлайн-форуме “Единой России”. В нём приняли участие

Новые меры поддержки ветеранов, пенсионеров и детей с инвалидностью. Предложения прозвучали на втором масштабном социальном онлайн-форуме “Единой России”. В нём приняли участие представители волонтерских центров со всей страны. Активисты не только поделились своими практиками, но и выступили с социально значимыми инициативами. Так, было предложено лицензировать частные дома для престарелых с обязательным соблюдением санитарных и противопожарных