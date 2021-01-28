ВТБ с начала действия программы «Дальневосточная ипотека» заключил 3,3 тысячи договоров на сумму свыше 13 млрд рублей.

ВТБ с начала действия программы «Дальневосточная ипотека» заключил 3,3 тысячи договоров на сумму свыше 13 млрд рублей. После снижения до 1% ставки по программе дальневосточной ипотеки в августе прошлого года спрос на льготные кредиты в ВТБ вырос в 2,5 раза.Регионами-лидерами по объему заключенных договоров являются Приморский край (5,6 млрд рублей), Хабаровский край (2,29 млрд рублей) и Республика Саха (Якутия) (2,26 млрд рублей).«ВТБ стал флагманом в реализации программы дальневосточной ипотеки: мы не только первыми провели выдачи по ней, но и первыми – ещё в августе прошлого года – снизили ставку до рекордно низкого значения 1%. Важно, что поддержка государства и инициатива по снижению ставок игроками банковского рынка помогает добиваться главной задачи – обеспечивать население Дальнего Востока доступным жильем практически с нулевой ставкой кредитования», - прокомментировал Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ.«В прошлом году мы расширили возможности программы и на вторичный рынок. Сейчас клиенты могут приобрести недвижимость у юридического и физического лица на территории любого муниципального образования в Магаданской области. В феврале этого года мы рассчитываем предложить аналогичные условия жителям Чукотского автономного округа, где планируем открыть офис банка и начать прием ипотечных заявок», - добавил Евгений Дячкин.Льготный кредит в рамках программы «Дальневосточная ипотека» доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа. Ставка по нему в ВТБ составляет 1% с учетом комплексного страхования заемщика, срок кредитования – до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита – 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 15% от стоимости недвижимости.В рамках программы возможно приобретение недвижимости на вторичном рынке (квартиры, таун-хаусы или дома) у юридического и физического лица на территории любого муниципального образования в Магаданской области.