Отборочный этап общероссийского конкурса Учитель будущего. Студенты начнется 1 февраля. Заявки подали 12 118 человек. Это один из проектов президентской платформы Россия – страна возможностей.

Отборочный этап общероссийского конкурса начнется 1 февраля. Заявки подали 12 118 человек. Это один из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей".В конкурсе принимают участие представители всех регионов, а также обучающиеся в России студенты Казахстана, Китая, Сербии и других стран. Активнее всего заявки на участие подавали будущие учителя младших классов, иностранного языка, математики и педагоги-психологи.Всего зарегистрировались представители 407 вузов. Лидерами по числу участников стали Свердловская, Томская области и Москва. Конкурсантов ждут три блока дистанционного тестирования, шесть межрегиональных полуфиналов и четырехдневный финал, отметил заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов.Идея провести конкурс возникла на встрече президента Владимира Путина с выпускниками образовательного центра "Сириус". Инициативу выдвинул студент из Магнитогорска Алексей Маклаков.По словам директора департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения России Андрея Милехина, конкурс собирает активных, открытых студентов, чья позиция на мир интересна школьникам.Отборочный этап стартует 1 февраля, сообщил руководитель проекта "Учитель будущего. Студенты" Андрей Богданцев. Участники пройдут через онлайн-тестирование. Оно включает три части: предметный или метапредметный тест, оценка функциональной грамотности и тест на общие знания. Лучшие пройдут в полуфиналы.На площадке конкурса будущие педагоги могут попробовать себя в разных направлениях: от общения между участниками до полного погружения в проектную деятельность, рассказал ректор Томского государственного педагогического университета Андрей Макаренко. "Благодаря конкурсу студенты смогут прокачать свои надпрофессиональные навыки и столь актуальные сейчас self, digital и attation skills", – отметил он.