Ущерб, причиненный собственнику, составил 50 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).В августе прошлого года в полицию обратился местный житель, сообщивший о хищении принадлежащего ему мотоблока с тележкой.В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к совершению кражи была задержана мачеха потерпевшего.Следствием установлено, что фигурантка, знавшая о наличии оставленной без присмотра техники, проникла на территорию, совершила кражу и скрылась. Похищенное впоследствии злоумышленница обменяла за спиртное.Ущерб, причиненный собственнику, составил 50 000 рублей.В ходе следствия имущество было возвращено законному владельцу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.