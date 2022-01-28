Она состоится через две недели.

Примерно в середине февраля во Владимире состоится первая пресс-конференция врио губернатора Александра Авдеева. Глава региона анонсировал мероприятие отвечая на вопрос - будет ли организовано общение с блогерским сообществом региона.«Я открыт для контактов. Напрямую или через пару недель проведём пресс-конференцию. На днях была встреча с редакторами. Проведём в удобном формате встречу, чтобы мы могли пообщаться и ответить на вопросы», - пояснил Александр Авдеев.Он добавил, что в администрации Владимирской области стараются максимально быстро давать информацию, на которую обращают внимание блогеры, жители и журналисты.