Соответствующий закон утверждён в первом чтении.

Законодательное собрание Владимирской области в первом чтении приняло закон об проверке профпригодности кандидатов на должности руководителя финансового органа муниципалитета. Перед назначением начфины городов и районов будут проходить специальную комиссию, которая решит - достоин соискатель ответственного поста или нет.Предполагается, что «фильтр» обеспечит отсутствие случайных руководителей в финуправлениях. Порядок работы согласительной комиссии будет утверждать департамент финансов. В её состав войдут кадровики, финансисты и замдиректора ведомства. Среди основных критериев - наличие опыта работы и профильного образования.В результате законопроект утвердили большинством голосов. «Против» проголосовал лишь один народный избранник.Добавим, что во втором чтении документ подвергнется корректировкам. Срок для внесения поправок - до 11 февраля.