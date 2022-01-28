Информацию подтвердил врио губернатора Александр Авдеев.

В Коврове продолжается процедура расторжения контракта с подрядчиком, занимавшимся Об этом врио губернатора Александр Авдеев.Через несколько месяцев после начала работ стало понятно, что московская компания «Айди Партнер» отстаёт от графика. Власти дали стройфирме время, чтобы нарастить темпы, но из этой затеи ничего не вышло.«Сейчас контракт с организацией, которая не справилась, расторгается. Подряд будет предложен второй компании, которая участвовала в аукционе. Если она откажется, то будут проведены торги. В этом году мы намерены сделать всё, чтобы довести проект до конца», – рассказал глава региона в соцсетях.Напомним, что новая школа строится в рамках национального проекта «Образование». Стоимость нового учебного заведения оценивается в 585 млн рублей. К зданию заасфальтируют два подъезда, а также парковку на 10 мест. Также возле учреждения появится зона отдыха для младших классов и для групп продлённого дня, гимнастический городок, физкультурная зона с беговой дорожкой, поле для мини-футбола, площадка для баскетбола и волейбола. Объект должен состоять из 44 классов. Появление новой школы должно разгрузить три соседних, где дети учатся в две смены. Срок сдачи - 15 декабря 2022 года.