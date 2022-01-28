Региональный Следком ходатайствует о заключении экс-руководителя ДСУ-3 под стражу. Об этом Шестому каналу сообщили в Октябрьском райсуде. 27 января ходатайство от регионального

Региональный Следком ходатайствует о заключении экс-руководителя ДСУ-3 под стражу. Об этом Шестому каналу сообщили в Октябрьском райсуде. 27 января ходатайство от регионального Следственного комитета поступило в суд. Его рассмотрение назначено на 30 января в 12.00. Следователь настаивает на взятии Станислава Шерстнева под стражу. Вечером же 27 января региональный Следком выпустил пресс-релиз, в котором сообщается о