Следственными органами СУ СК России по Владимирской области по материалам УЭБ и ПК регионального...

Следственными органами СУ СК России по Владимирской области по материалам УЭБ и ПК регионального УМВД возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора государственного унитарного предприятия.Следствие пока не сообщает конкретных имен и названия предприятия.Директор подозревается в получении взятки в особо крупном размере.По версии следствия, во второй половине февраля 2020 года глава предприятия получил лично от предпринимателя взятку в сумме 7,5 миллионов рублей за заключение с его фирмой договора субподряда на выполнение работ по муниципальному контракту на строительство объектов муниципальной собственности.Следствие просит суд заключить подозреваемого под стражу.Расследование уголовного дела продолжается во взаимодействии с органами УМВД области, сообщает пресс-служба СУ следкома по Владимирской области.