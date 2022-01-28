Следственными органами СУ СК России по Владимирской области по материалам УЭБ и ПК регионального...
Следственными органами СУ СК России по Владимирской области по материалам УЭБ и ПК регионального УМВД возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора государственного унитарного предприятия.
Следствие пока не сообщает конкретных имен и названия предприятия.
Директор подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, во второй половине февраля 2020 года глава предприятия получил лично от предпринимателя взятку в сумме 7,5 миллионов рублей за заключение с его фирмой договора субподряда на выполнение работ по муниципальному контракту на строительство объектов муниципальной собственности.
Следствие просит суд заключить подозреваемого под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается во взаимодействии с органами УМВД области, сообщает пресс-служба СУ следкома по Владимирской области.