В компании Владимиртеплогаз заявили, что сделают перерасчет для жителей Мурома, оставшихся без...

В компании "Владимиртеплогаз" заявили, что сделают перерасчет для жителей Мурома, оставшихся без отопления из-за обрушения крыши котельной. Дни с момента отключения тепла до конца месяца будут исключены из коммунальных платежек.Напомним, работа котельной на улице Московской была остановлена из-за аварии 23 января- без отопления остались тридцать многоквартирных домов и несколько соцобъектов. Была запущена временная схема с использованием мобильной котельной. Как сообщает пресс-служба Владимиртеплогаза, сотрудники компании в настоящий момент пытаются нормализовать ситуацию и вернуться к устойчивой схеме подачи тепла. Если время ремонта увеличится, также увеличится и время безоплатного периода для жителей Мурома.