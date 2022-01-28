Восемь красивых и эффектных женщин со всей Владимирской области съехались в Ковров для того, чтобы...
Восемь красивых и эффектных женщин со всей Владимирской области съехались в Ковров для того, чтобы в ходе непростых бьюти-испытаний доказать себе и другим право на титул «Миссис Владимирская земля» и статус самой красивой дамы региона.
Проект от модельного агентства «Victory» уже стартовал. Как рассказал портал «Город Ковров», организатор, руководитель агентства Виктория Селеметова обозначила мероприятие как проект с элементами реалити.
В конкурсе примут участие 8 прекрасных представительниц Владимирской области:
• Лашина Евгения (Ковров)
• Косолапова Наталья (Юрьев-Польский)
• Лукьянова Марина (Судогда)
• Лапшина Светлана (Муром)
• Иванова Мария (Муром)
• Воеводина Христина (Ковров)
• Малыгина Вероника (Владимир)
• Курбатова Анна (Ковров).
Нынешний утвержденный состав участниц – это результат работы в течение всего предыдущего года, кастинги начались сразу после финала, то есть с января 2021 года. А зрители начинают наблюдать за претендентками на титул уже в финальной фазе.
Дата проведения финала – 18 февраля. Конкурс пройдёт в Коврове, в РРК «Арсенал».
Фото: http://gorodkovrov.ru/