Восемь красивых и эффектных женщин со всей Владимирской области съехались в Ковров для того, чтобы...

Восемь красивых и эффектных женщин со всей Владимирской области съехались в Ковров для того, чтобы в ходе непростых бьюти-испытаний доказать себе и другим право на титул «Миссис Владимирская земля» и статус самой красивой дамы региона.Проект от модельного агентства «Victory» уже стартовал. Как рассказал портал «Город Ковров», организатор, руководитель агентства Виктория Селеметова обозначила мероприятие как проект с элементами реалити.В конкурсе примут участие 8 прекрасных представительниц Владимирской области:• Лашина Евгения (Ковров)• Косолапова Наталья (Юрьев-Польский)• Лукьянова Марина (Судогда)• Лапшина Светлана (Муром)• Иванова Мария (Муром)• Воеводина Христина (Ковров)• Малыгина Вероника (Владимир)• Курбатова Анна (Ковров).Нынешний утвержденный состав участниц – это результат работы в течение всего предыдущего года, кастинги начались сразу после финала, то есть с января 2021 года. А зрители начинают наблюдать за претендентками на титул уже в финальной фазе.Дата проведения финала – 18 февраля. Конкурс пройдёт в Коврове, в РРК «Арсенал».Фото: http://gorodkovrov.ru/