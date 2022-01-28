Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Ренат Шаниязов может покинуть свой пост. Сейчас госслужащий находится в отпуске, но в феврале его контракт ..

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Ренат Шаниязов может покинуть свой пост. Сейчас госслужащий находится в отпуске, но в феврале его контракт истекает. Информации о продлении договора пока нет.Напомним, что Ренат Шаниязов возглавил дептранс в конце апреля 2021 года.Его предшественником был , который занимал кресло полтора года. Он ушел по соглашению сторон.