Из-за новой волны ковида социальные учреждения региона стационарного типа переходят на закрытый...

Из-за новой волны ковида социальные учреждения региона стационарного типа переходят на закрытый режим работы. Об этом "Вестям" сообщили в департаменте соцзащиты. Посещения родственников временно запрещены.Во Владимирской области в 28 специализированных учреждениях живут почти 3 700 инвалидов, престарелых и детей. На закрытый режим уже перешли 10 учреждений. Все сотрудники сдали ПЦР-тесты. Смена работников будет длиться 2 недели. Как и в самую первую атаку ковида, они получат дополнительные выплаты из фонда социального страхования. В департаменте замечают: сделан запас лекарств, дезинфицирующих средств, созданы места для отдыха сотрудников. Пока, по планам, таких двухнедельных смен планируется не менее двух. Отметим, что в 2020-ом таких смен было десять.