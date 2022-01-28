Из-за роста заболеваемости вирусу поставят заградительный барьер - с 1 февраля во Владимире...

Из-за роста заболеваемости вирусу поставят "заградительный барьер" - с 1 февраля во Владимире бывший санаторий "Заклязьменский" начнет работать как обсерватор, для всех, кто контактировал с заболевшими. Сколько человек одновременно могут принять и какие будут условия для проживания расскажет наш корреспондент Юлия Шувалова.Всё также строго, как в больницах. Врачи будут работать в сизах. Есть санпропускник. В красную зону направят всех, кто контактировал с больными коронавирусом и не имеет признаков заболевания. А ещё тех, кто только что прибыл из-за границы. Необходимая мера, чтобы не заразить ни родственников, ни коллег. Санаторий в Заклязьменском станет единственным в области обсерватором.Светлана Кунтышева, директор областного комплексного реабилитационного центра:- Вот здесь у нас лестница, мы её изолировали, в середине у нас лестница, мы её тоже изолировали. Попасть в красную зону можно только через лифтовую площадку.Коронавирус не пройдет, говорят врачи. Закрыты все вентиляционные пути. Уборка и дезинфекция помещений будут проходить трижды в день. При заселении обработают и всю одежду потенциально больных. Это коснётся и личных вещей.Светлана Кунтышева, директор областного комплексного реабилитационного центра:- Это помещение для чемоданов, которые тоже должны облучаться или отправлять в дезкамеру, по новым правилам могут только облучаться.Находиться в красной зоне одновременно смогут 100 человек. А провести на изоляции здесь придётся 14 дней, но так как новый штамм омикрон передается в 7 раз быстрее, человек может заболеть в первые сутки после контакта, то проживать в обсерваторе, возможно, потребуется всего неделю. В каждой палате (всего их 50) - две односпальные кровати, личный санузел. Есть телевизор и вайфай. А также - бактерицидные рециркуляторы воздуха. Предусмотрены и семейные палаты, можно заселиться с ребенком. Единственное и главное условие в обсерваторе - не выходить из своих комнат. Питание - четырёхразовое, будет разносить медперсонал.Светлана Кунтышева, директор областного комплексного реабилитационного центра:- Конечная инстанция для нас Роспотребнадзор. Он дает предписание госпитализировать, положить, направляет больного. Это может быть с места жительства, но может быть с любого аэропорта. Всю группу, может сильно кто-то болел. Всю группу могут доставить сюда автобусом и расположить. И будут они на карантине.Если человек желает изолироваться самостоятельно, попасть в обсерватор можно через терапевта. На период изоляции пациентам выдают больничный лист. Каждый день - осмотр врача. Штат сотрудников уже утверждён, подчёркивают в департаменте социальной защиты населения.Антон Бобраков, начальник отдела организации социального обслуживания в стационарных учреждениях департамента социальной защиты:- Проект 68 единиц - это начиная от директора и до технического персонала, уборщики служебных помещений. Будет ли на уровне 68 мы не можем гарантировать, потому что вопрос в медицинском персонале. Его может быть больше или меньше, сейчас идет согласование с департаментом здравоохранения.Обсерватор заработает с 1 февраля, но это лишь одна из заградительных мер. Все-таки остановить новую самую мощную волну ковида поможет только вакцинация.Юлия Шувалова,Андрей Синягин. "Вести Владимир"