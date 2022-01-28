С 7 февраля ряд электропоездов из Владимира до Коврова и обратно будет следовать по измененному...

С 7 февраля ряд электропоездов из Владимира до Коврова и обратно будет следовать по измененному расписанию, информирует «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».Изменения в расписании произойдут из-за введения новой остановки в Федулово.Так, поезд № 6421, следующий из Коврова во Владимир, будет отправляться в 20.45, затем останавливаться в Федулово в 20.50, прибудет на платформу 243 км в 20.56, в Новки в 20.58, Новки-1 в 20.59, в Камешково в 21.03 и далее по расписанию (прибытие во Владимир в 21.45).В свою очередь, поезд № 6420 «Владимир — Ковров» будет отправляться в 19.33, в Камешково он будет в 20.15, в Новки-1 — в 20.19, Новки — в 20.21, платформа 243 км - в 20.23, Федулово - в 20.29, о. п. 253 км — в 20.33, в Ковров-1 прибудет в 20.37.Будьте внимательны и планируйте свои поездки заранее.