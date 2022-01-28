До окончания календарной зимы еще месяц. А снегопады продолжают атаковать регион. Ежедневно на...

До окончания календарной зимы еще месяц. А снегопады продолжают атаковать регион. Ежедневно на уборку выходят около 70 единиц техники. Куда они увозят снег? И где можно найти снег прошлогодний? Выяснила Анастасия Сахарова.Снежная вершина и лаконичный зимний пейзаж. И это не горнолыжный курорт. Сюда везут снег со всех дорог и тротуаров Владимира. Доставка круглосуточная.- Ежедневно на площадке временного складирования снега курсируют около 400 камазов. И в день они могут привозить около 7 тысяч кубов снега. Они так уплотняют снежную гору, что снег может лежать здесь до июня.После окончания сезона снегосвалку приведут в порядок. По словам Евгения Телегина, заместителя директора центра управления городскими дорогами, в снежной массе скрыто много мусора. Чтобы вывезти эти отходы с земельного участка летом, понадобится до 20 камазов.Евгений Телегин, заместитель директора центра управления городскими дорогами по безопасности:- В куче снега найти фантики, бумажки, пакеты невозможно. Вы же видели, идет машина, просто внизу снег. Как его внизу посмотреть, никто не знает!Поэтому мы своими силами все это делаем. Убираем.Для сравнения, в Москве работают плавильные пункты, где снег перерабатывает специальная техника. А во Владимире таких снегоплавилен пока нет. Процесс таяния снега - естественный. В областном центре действуют две снегосвалки. Первая - в Михайловском овраге, работает с 2007 года. Список дополнил пункт на Растопчина. А недавно Росприроднадзор утвердил третью точку на улице Производственной. На месте бывшего военного полигона.Сергей Сухопаров, главный эколог г.Владимира:- Хочу всех успокоить: никакого там не будет нарушения экосистемы. Там катались танки,проводились стрельбища. Место - около 30 ГА, военные это место покинули и передали администрации города.Но это пока запасной вариант. Если февраль и март окажутся такими же снежными, то техника будут развозить снег уже по трем маршрутам.Анастасия Сахарова. Егор Герасимов. "Вести-Владимир"