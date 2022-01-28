До окончания календарной зимы еще месяц. А снегопады продолжают атаковать регион. Ежедневно на...
До окончания календарной зимы еще месяц. А снегопады продолжают атаковать регион. Ежедневно на уборку выходят около 70 единиц техники. Куда они увозят снег? И где можно найти снег прошлогодний? Выяснила Анастасия Сахарова.
Снежная вершина и лаконичный зимний пейзаж. И это не горнолыжный курорт. Сюда везут снег со всех дорог и тротуаров Владимира. Доставка круглосуточная.
- Ежедневно на площадке временного складирования снега курсируют около 400 камазов. И в день они могут привозить около 7 тысяч кубов снега. Они так уплотняют снежную гору, что снег может лежать здесь до июня.
После окончания сезона снегосвалку приведут в порядок. По словам Евгения Телегина, заместителя директора центра управления городскими дорогами, в снежной массе скрыто много мусора. Чтобы вывезти эти отходы с земельного участка летом, понадобится до 20 камазов.
Евгений Телегин, заместитель директора центра управления городскими дорогами по безопасности:
- В куче снега найти фантики, бумажки, пакеты невозможно. Вы же видели, идет машина, просто внизу снег. Как его внизу посмотреть, никто не знает!Поэтому мы своими силами все это делаем. Убираем.
Для сравнения, в Москве работают плавильные пункты, где снег перерабатывает специальная техника. А во Владимире таких снегоплавилен пока нет. Процесс таяния снега - естественный. В областном центре действуют две снегосвалки. Первая - в Михайловском овраге, работает с 2007 года. Список дополнил пункт на Растопчина. А недавно Росприроднадзор утвердил третью точку на улице Производственной. На месте бывшего военного полигона.
Сергей Сухопаров, главный эколог г.Владимира:
- Хочу всех успокоить: никакого там не будет нарушения экосистемы. Там катались танки,проводились стрельбища. Место - около 30 ГА, военные это место покинули и передали администрации города.
Но это пока запасной вариант. Если февраль и март окажутся такими же снежными, то техника будут развозить снег уже по трем маршрутам.
Анастасия Сахарова. Егор Герасимов. "Вести-Владимир"