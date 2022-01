В пятницу, 28 января, в офисе близкого к Кремлю петербургского бизнесмена Евгения Пригожина состоялось подписание мирового соглашения между юристами компании Конкорд Менеджмент и Консалтинг и изданием The Moscow Post. Ранее данное СМИ опубликовало статью, содержащую недостоверные сведения о бизнесмене, а затем, опровергло данные и извинилось перед предпринимателем, дабы избежать судебного процесса.

В пятницу, 28 января, в офисе близкого к Кремлю петербургского бизнесмена Евгения Пригожина состоялось подписание мирового соглашения между юристами компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и изданием The Moscow Post. Ранее данное СМИ опубликовало статью, содержащую недостоверные сведения о бизнесмене, а затем, опровергло данные и извинилось перед предпринимателем, дабы избежать судебного процесса.Первыми из журналистов, что, кстати, совсем не удивительно, на подписание соглашения попали корреспонденты Федерального агентства новостей (РИА ФАН). Это СМИ связывают с Пригожиным, который является попечителем медиахолдинга "Патриот", флагманом которого и является Федеральное агентство новостей.В видеосюжете РИА ФАН журналистам нашего издания бросилась любопытная деталь, которая на первый взгляд ничего не значит. Однако при ближайшем рассмотрении, на стене в кабинете у Евгения Пригожина можно заметить блэкборд с 12 фотографиями. На них изображены бывшие и нынешние мировые лидеры, террористы и другие неизвестные лица. Среди бывших — Барак Обама, Петр Порошенко, Ангела Меркель и Дональд Трамп. На фотографиях их портреты перечеркнуты.Отметим, некоторые источники утверждали, что Дональду Трампу помог избраться именно сам Евгений Пригожин, с помощью "русских хакеров". В США его даже обвиняли в этом, однако дело было закрыто. Сам петербургский предприниматель свою связь с выборами 2016 года отрицает.Причем ему явно не откажешь в чувстве юмора, смотря на "зачеркнутых" персонажей американских комиксов и мультиков, вероятно, символизирующих западный глобализм и, как принято говорить, «однополярный мир».Из "незачеркнутых" портретов остались только два человека — президент Франции Эммануэль Макрон с клоунским носом и президент США Джо Байден — со знаком вопроса.Клоун-Макрон, выражаясь языком Пригожина, который явно неровно дышит к громким высказываниям в сети, очевидно, олицетворяет собой тему Африки, где Франция терпит геополитическое поражение от России, о чем неоднократно писали различные издания. Причем, как утверждают СМИ, за укрепляющимся влиянием России в Африке стоит именно Евгений Пригожин. И сейчас африканские страны все чаще предпочитают Россию Франции. Остается только догадываться, что значат крест и вопросительный знак на фотографии президента США Джо Байдена.Напомним, ранее издание The Moscow Post после предъявления иска против него удалило статью от 21 ноября 2021 года, содержащую, по версии истца, недостоверные и порочащие сведения о Евгении Пригожине. Юридическая служба "Конкорда" выразила надежду, что впредь СМИ будут соблюдать нормы журналистской этики и тщательно проверять материалы на достоверность перед публикацией. В суде The Moscow Post могли обязать выплатить 5 миллионов рублей компенсации в соответствии с российским законодательством. Но, видимо, обошлось.