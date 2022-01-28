В России могут появиться зарубежные вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев подчеркнул, ..

В России могут появиться зарубежные вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Медведев подчеркнул, что применение иностранных препаратов в стране не было запрещено, но для этого им необходимо пройти испытания безопасности и эффективности. Зампред Совбеза добавил, что в настоящее время заявки на регистрацию своих вакцин в России подали британская AstraZeneca и одна из китайских компаний, сообщает