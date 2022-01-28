На строящемся вантовом мосту через Оку в Муроме, который соединит Владимирскую и Нижегородскую...

На строящемся вантовом мосту через Оку в Муроме, который соединит Владимирскую и Нижегородскую области, началось возведение пилонов. Напомним, переправа - один из важнейших объектов будущей федеральной трассы М-12. Все подробности - у Марии Платанюк.Масштабная стройка с высоты птичьего полёта. Новый вантовый мост через Оку строители называют одним из самых интересных искусственных сооружений на всем протяжении будущей трассы М-12. Всего их 36. Современная переправа соединит берега Владимирской и Нижегородской областей. Общая протяженность моста- почти тысяча четыреста метров.Александр Пантелеев, главный специалист по дорожным работам отдела качества АО ДСК "Автобан":- Металлоконструкции пролётного строения , по графику у нас завершаются в мае 2023-его года. Всего надвижка будет происходить в 14 этапов. Первая надвижка будет производиться 20-ого марта текущего года, между пррлётами 4 и 6. Её протяженность составит 225 метров.Масса конструкции пролётов переправы- 6 с половиной тысяч тонн. Часть металлоконструкций уже смонтирована на временных опорах в пойме. Со стороны Мурома. На месте мостового перехода активно ведётся строительство двух пилонов. Высота каждого- 80 метров. На пилоне в русле Оки практически полностью готовы сваи под фундамент. Впереди- основной этап. Стойки пилона на владимирском берегу реки уже возведены на 8 метров. На этом участке глобальной стройки задействованы полторы тысячи человек и 600 единиц техники. Специалисты отсыпают земляное полотно, удаляют торф- это необходимо для прочности грунта, укрепляют откосы железобетонными конструкциями, обустраивают так называемые "армогрунтовые" насыпи.Александр Пантелеев, главный специалист по дорожным работам отдела качества АО ДСК "Автобан":- Территория от лесонасаждений очищена на сто процентов, от порубочных остатков также на сто процентов. Также в рамках подготовки территории строительства , идёт у нас переустройство коммуникаций. Наш этап имеет 78 пересечений с линиями коммунникаций инженерными. Это газ, сети и линии электропередач.Полное переустройство сетей на этом участке завершится в этом году. Для строителей на протяжении всего 4-ого этапа обеспечен сквозной технологический проезд. За исключением разрывов на пересечении с рекой и железной дорогой. В планах - на 22ой- и укладка свыше сотни километров асфальта.Мария Платанюк "Вести-Владимир" при содействии пресс-службы государственной компании "Автодор".