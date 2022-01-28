Не пропустите завтра в 8:00 Субботний выпуск с Татьяной Воронцовой.
- Барабаны из вёдер, тарелки -...
Не пропустите завтра в 8:00 Субботний выпуск с Татьяной Воронцовой.
- Барабаны из вёдер, тарелки - из чайников. Передовые музыкальные изобретения от группы " НЕвпопад"
- Как выглядит дом у потомственного аргуна? И какие скульптуры сделают вас богатыми?
- Вариации на тему шедевров Клода Моне и Ван Гога. Как рисовать пластилином?
- Битлз по-кольчугински. Что вдохновляет на поделки резчика -миниатюриста?
- И рецепт для настоящих хурманов...Пряная закуска- от увлеченного строителя.