Не пропустите завтра в 8:00 Субботний выпуск с Татьяной Воронцовой. - Барабаны из вёдер, тарелки -...

Не пропустите завтра в 8:00 Субботний выпуск с Татьяной Воронцовой.- Барабаны из вёдер, тарелки - из чайников. Передовые музыкальные изобретения от группы " НЕвпопад"- Как выглядит дом у потомственного аргуна? И какие скульптуры сделают вас богатыми?- Вариации на тему шедевров Клода Моне и Ван Гога. Как рисовать пластилином?- Битлз по-кольчугински. Что вдохновляет на поделки резчика -миниатюриста?- И рецепт для настоящих хурманов...Пряная закуска- от увлеченного строителя.