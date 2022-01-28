Особой привязанности к Всемирной паутине не испытывают 52% респондентов, следует из данных "СберСтрахования" и Rambler&Co.

Почти половина россиян признались в зависимости от интернета в различной степени, следует из опроса, проведенного СберСтрахованием и медиахолдингом Rambler&Co.Жить без сети могут лишь 52% опрошенных, а 27% респондентов ответили, что могут отказаться от интернета всего на один день.12% россиян смогут продержаться без сетей пару часов, а 4% начинают чувствовать беспокойство без доступа к интернету менее, чем через час.Директор дивизиона Защитные страховые продукты и сервисы Сбербанка Денис Кузьмин заявил: Наш опрос показал, что около половины россиян в той или иной степени испытывают зависимость от интернета. Для выхода в сеть россияне чаще всего используют смартфоны (38%), персональные компьютеры (35%) и ноутбуки (22%). 5% также пользуются планшетами.Чаще всего россияне проверяют ленту новостей, ищут разнообразные данные в интернете, работают, общаются в социальных сетях, смотрят кино и заказывают товары онлайн.Ранее Общественная служба новостей передавала, что предоставление бесплатного доступа к социально значимым ресурсам является драйвером развития отрасли, заявил директор Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьев.По его мнению, благодаря инициативе президента, россияне первые в мире получили бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Реализация проекта эффективно обеспечивает цифровые и гражданские права россиян. Ярким примером является цифровая платформа Госуслуги, доступная в онлайн-формате.По уровню развития цифрового государства Россия одна из первых стран в мире, – отметил Воробьев. Бесплатное предоставление услуг позволило подтвердить позицию на мировой арене.