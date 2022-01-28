От лайка до репоста. Чем делились интернет-пользователи региона на этой неделе? Что обсуждали? Об...

От лайка до репоста. Чем делились интернет-пользователи региона на этой неделе? Что обсуждали? Об этом - в традиционном обзоре Мария Платанюк.Горячие источники в Коврове, особенности зимней уборки в городах и районах, автохоровод в Гороховце и необычная советская мозаика в Вязниках. Сетевой калейдоскоп - прямо сейчас.В сети на этой неделе - самое острое. 5 и самая мощная волна коронавируса. Пользователи обсуждают атаку омикрона. А также нападения бездомных собак. Как решать проблему агрессивных животных?"Подслушано Судогда": Вот Судогодский район, посёлок Бег. Бегают стаями. Дети не могут ходить одни, пишут в паблике."Подслушано в Гусе": Такой же сигнал из Гусь-Хрустального. Житель пишет, напала свора. Еле отбился. Родители из Гусь-Хрустального продолжают обсуждать и уход на тотальный школьный дистант. Напомним, город сделал это первым в регионе.Дети уходят на карантин. Но опасность подстерегает и на улицах. Это сигнал из «Инцидент Владимир». У дома 7 на Университетской заменили надземную трубу, а плиту колодца не закрыли.Зимне-коммунальное во всех пабликах."Подслушано во Владимире": Вот так в областном центре в микрорайоне Коммунар почистили крыши. «Скамейки- в хлам»."Подслушано Судогда": «Подслушано Судогда» обращаясь к сотрудникам ЖКХ замечает: «для вас такая снежная зима впервые?» »Экономия хороша, когда не касается жизни людей». И здесь же- продолжение рубрики «Обратная сторона Судогды». Район в числе первых подготовился к отопительному сезону. И вот оголённые трубы одной из теплотрасс."Подслушано в Гусе": Тему угрозы с крыш продолжает и гусевское сообщество. Гусь-Хрустальный, улица Октябрьская, 19. Вот такая глыба висит над газовой трубой."Подслушано Юрьев-Польский": Это «козьи тропы», которые ведут к одной из школ в Юрьеве-Польском."AlexAutoLive": Это дорога к знаниям в Александрове. Улица Надозёрная. Улицы Гоголя и Труда. Жители призывают чиновников «не работать по очистке дорог по постам», а пройтись пешком по частному сектору и дворам. Это вид из окна жителей дома 15 на улице Гагарина. Или парковка возле детской больницы в Александрове. И переход возле больницы в Черёмушках. Этот навес под тяжестью снега готов рухнуть на тротуар. О тротуарах люди просят не забывать и время расчистки улиц. Для примера Карабановао. Зебру здесь завалили полностью. Кстати, на этой неделе александровцы обсуждали и технику, которая поступила на «снежный фронт».Ну а далее - ковровские горячие источники."Подслушано Ковров": По словам авторов этих кадров, труба под землёй на улице Сосновой течёт уже 2 месяца. И уже образовалось небольшое озеро. Не замерзает даже в сильные морозы.И в продолжение темы водоёмов. Подслушано СуздальПредлагает с высоты полюбоваться на самое весёлое озеро России. Летние кадры снятые с коптера. Озеро- смайлик в окрестностях Боголюбова."Подслушано Ковров": В Подслушано Ковров- вот такое «замурчательное утро» или «Товарное соседство». И рядом батон из будущего. Внимание, на прилавке он лежал за 2 дня «ДО»."Подслушано Суздаль": Подслушано Суздаль всматривается в «перелётных снеговиков» и снежную сову, которая присела отдохнуть на фонарь. И дарит кадры «Утиных историй» по-суздальски. Автор снимков- Борис Пучков. Улетать утки никуда не собираются. Здесь «- и стол , и дом»."Вязники онлайн": «Вязники онлайн» предлагает полюбоваться на колокольню Троицкой церкви в зимний день или Фатьяновский парк. Кстати, свой день рождения на родине вязниковского соловья отметил и Музей песни 20-ого века. Ему- 23 года."Вязники наш город": Взгляд назад- вот в этом фото. Вязники. Улица Ленина, год 1952-ой. А это уже – год 2022-ой. Соборная площадь. И необычный снимок – На «Флуктуация энергии»."Вязники наш город": На минувшей неделе пользователи всматривались и вот в это мозаичное панно на стене одного из вязниковских домов и размышляли о влиянии искусства древнего Египта на советский монументализм. Как пишут в комментариях, «в детстве я думала, что девушка держит градусник»."Инцидент Владимир": Инцидент «Владимир» просит всех неравнодушных спасти молодого пса. Хозяйка оставила его на привязи. Без выгула, еды и воды. Не появляется больше месяца."Вязники наш город": Вязники наш город приглашают в Клязьминско-Лухский заказник, где обитают реликтовые зубры. Лесные исполины- на расстоянии вытянутой руки. Кадры Игоря Федотова. Упитанный снегирь их «Береги природу». И хэштег-напомнание «Покормите птиц зимой». А в группе «Природа Владимирской области»- жадный дятел и сойка. Самка пёстрого дятла не хотела поделиться салом. Что отмечают голуби? Вопрос из Юрьева-Польского. Возможно, скорый приход весны. Она- не за горами.А пока можно отправиться на каток. Гороховецкий городской приглашает. И здесь же, в Гороховце вот такой зимний хоровод дрифтеров. Но ёлку, говорят, уже убрали. Смотрим вместе.Ваших интересных фото и видео мы, как обычно, ждём по номеру вестийного вацапа. Подписывайтесь на аккаунты ГТРК Владимир во всех социальных сетях. Будем вместе в эфире и онлайн.До встречи!