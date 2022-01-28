Транспорт предназначен для оказания помощи пациентам на дому, забора анализов и доставки лекарств.

Больницы Владимирской области получат 47 легковых автомобилей. Они заменят изношенную технику. Часть машин закупят для укрепления автопарка амбулаторно-поликлинического звена. Транспорт предназначен для оказания помощи пациентам на дому, забора анализов и доставки лекарств.«Собинская районная больница получит 9 автомобилей, по 6– Вязниковская, Меленковская, Петушинская и Суздальская, 4 – Гороховецкая ЦРБ, по 2 – Камешковская, Ковровская и Судогодская, по 1 – Киржачская, Кольчугинская, Селивановская и Юрьев-Польская», - уточнили в депздраве.Напомним, в 2022 году в медучреждения приобретут