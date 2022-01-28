Прокуратурой г. Владимира организована проверка по сообщению средств массовой информации о...

Прокуратурой г. Владимира организована проверка по сообщению средств массовой информации о повреждении потолка в муниципальном дошкольном образовательном учреждении № 61 г. Владимира. Мы писали об этом.К её проведению привлечены специалисты Управления Роспотребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Владимирской области», отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Владимирской области.27 января комиссия обследовала помещения 2-го этажа, замерила уровень влажности и температурного режима, проверила условия пребывания детей.Установлено, что причиной случившегося явилось попадание влаги на потолочное перекрытие, вызванное дефектами кровли, повлекшее повреждение части потолочной отделки в одном из спальных помещений. Следы намокания потолка обнаружены также в одной из групп.От руководителя учреждения потребовано исключить доступ детей в указанные помещения и организовать работы по проведению ремонта. Угроз безопасности детей в иных помещениях не выявлено. Устранение нарушений взято на контроль, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.Фото: пресс-служба облпрокуратуры