Даже у знаменитостей, которых зачастую воспринимают как людей без изъянов, могут быть дефекты внешности. Некоторые обрели их в самом разгаре своей карьеры, а другие идут с ними по жизни с детства.

Даже у знаменитостей, которых зачастую воспринимают как людей без изъянов, могут быть дефекты внешности. Некоторые обрели их в самом разгаре своей карьеры, а другие идут с ними по жизни с детства.Дмитрий НагиевДмитрий Нагиев живет со своим главным изъяном еще со времен учебы в театральном институте. Тогда у актера случился паралич лицевого нерва, последствия которого видны даже спустя столько лет. Нагиев боролся с недугом несколько месяцев, но полностью одолеть его не вышло.Многие до сих пор думают, что прищур артиста – часть брутального образа. Однако в этом виноват давний недуг. Иногда Дмитрий носит солнцезащитные очки, чтобы прикрыть щурящийся левый глаз, но не комплексует из-за своего дефекта.Елизавета БоярскаяЕлизавета Боярская росла хулиганистым ребенком. Из-за своей непоседливости наследница россиян публики часто попадала в неприятности. В детстве Лиза случайно стукнулась лбом об батарею, попала под летящие навстречу качели и даже поранилась осколком лампы, которая разбилась рядом с ней. Именно так у Елизаветы появились шрамы на лице.Несмотря на то, что карьера Боярской подразумевает собой постоянно внимание и прицел камер, ей не хочется ничего менять. Наследнице Михаила Сергеевича не раз приходилось выслушивать намеки о том, что как знаменитой актрисе ей давно пора бы избавиться от изъянов. Однако шрамы ей совсем не мешают.Тина КанделакиЕще одна знаменитость со шрамами – Тина Канделаки. В 2006 году телеведущая попала в серьезное ДТП во Франции вместе с Сулейманом Керимовым. К счастью, из видимых последствий у журналистки остались только шрамы на левой кисти и бедре. Канделаки сделала в местах ожогов татуировки, чтобы хоть максимально скрыть дефект.Паулина АндрееваСтроение ушей актрисы уже давно стало ее главной изюминкой. Сейчас Паулина не стесняется внешней особенности, на которую трудно не обратить внимание. Однако в свое время этот изъян был ее комплексом.Девичьи переживания по поводу внешности давно прошли. Теперь Андреева может позволить себе убрать волосы назад, открывая уши, и не планирует делать отопластику.Виктор КотовМногие россияне запомнили Виктора Котова, рост которого составлял 120 сантиметров, благодаря ролям в "Дальнобойщиках", "Счастливы вместе", "Интернах" и "Каменской". К 65 годам жизни мужчина успел сняться в нескольких популярных картинах, сделать карьеру в театре и поработать артистом цирка. Несмотря на свою особенность, актер не затерялся среди коллег и смог добиться определенных успехов.