После получения заключений специалистов будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Прокуратура Владимира выехала в детский сад № 61, где ранее . О результатах рассказали в пресс-службе ведомства.В контрольном мероприятии участвовали специалисты Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии, отдела надзорной деятельности ГУ МЧС.«Обследованы помещения второго этажа. Произведены замеры уровня влажности и температурного режима, проверены условия пребывания детей. Установлено, что причиной случившегося явилось попадание влаги на перекрытие, вызванное дефектами кровли и повлекшее повреждение части потолочной отделки в спальном помещении. Следы намокания потолка обнаружены также в одной из групп», - пришли к выводу владимирские прокуроры.От заведующей потребовали исключить доступ детей в аварийные помещения и организовать ремонт. Угроз для безопасности воспитанников не выявлено. Устранение нарушений на контроле надзорного органа.После получения заключений специалистов будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.