Напомним, о ситуации в ДК Вести рассказали накануне. Люди просили восстановить здание, в котором...

Напомним, о ситуации в ДК "Вести" рассказали накануне.Люди просили восстановить здание, в котором зимой температура не поднимается выше 13 градусов. В Садовом побывала директор департамента культуры Алиса Бирюкова. Вместе с замглавы Суздальского района Татьяной Срибной, главой Павловского сельского поселения и директором ДК она встретилась с директором учреждения и родителями детей. Общая задача- дополнить сметную документацию, чтобы приступить к работам.