Цены на продукты в России готовятся бить очередные рекорды, поскольку экономические тренды остаются негативными.

Цены на продукты в России готовятся бить очередные рекорды, поскольку экономические тренды остаются негативными.В феврале 2022 года россиян ждет весьма ощутимый рост цен на питьевую продукцию. Об этом граждан предупредили ведущие производители и поставщики напитков, такие как Coca-Сola, PepsiCo, "Сады Придонья" и "Шишкин лес".Представители компаний прогнозируют, что подорожание составит до 25%. А в Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод пояснили, что причинами такой тенденции являются, в частности – нестабильность на валютном рынке, повышение стоимости упаковки, транспортировки и необходимые сырьевые компоненты. Также производители указывают среди основных факторов инфляцию и повышение различных тарифов, передаетCoca-Cola поднимет цены на продукты в России, в среднем, – на 6,8% на напитки, до 4,5% на растительное молоко и на 8,5% для кофе. Помимо них в перечне еще 60 товаров, в числе которых – известные многим безалкогольные напитки и соки, такие как "Добрый" и Rich, указывает телеканал "".PepsiCo, в свою очередь, прогнозирует повышение цен на свою продукцию в размере около 8%. В частности, подорожают соки "Любимый" и "Фруктовый сад", а также минеральная вода "Аква минерале" и фирменная линейка газированных напитков Pepsi. О скачке цен также говорят некоторые производители кофе и чая, сообщает