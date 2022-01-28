Предприниматели стали охотно выходить из «тени»

Во Владимирской области все больше предпринимателей становятся налогоплательщиками. Благодаря этому растет доходная часть бюджета, сообщил руководитель региональной налоговой службы Марат Фахретдинов.По данным ведомства, в прошлом году 455 владимирцев встали на учет как самозанятые по сдаче квартир. В результате было задекларировано 122 млн рублей. Всего владимирцы внесли в доходную часть бюджета 158 миллионов рублей.«Суздаль – самое посещаемое туристами место во Владимирской области. В интернете выявлено 115 объявлений по сдаче в аренду помещений. По результатам рейдов 28 налогоплательщиков задекларировали доходы от аренды квартир. Семь налогоплательщиков зарегистрировались как плательщики налога на профессиональный доход, 13 – как ИП», – рассказал Марат Фахретдинов.По словам главы налоговой службы региона, подобные рейды проводятся в сферах оказания услуг и перевозок.«Все проверенные потом регистрируются как ИП или самозанятые, декларируют доходы и оформляют своих сотрудников», — отметил Фахретдинов.