Расскажем о грядущих спортивных событиях региона. Завтра в Гусь-Хрустальном пройдут региональные...

Расскажем о грядущих спортивных событиях региона.Завтра в Гусь-Хрустальном пройдут региональные соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет на призы "Боевого братства".Так же в субботу состоится чемпионат области по подводному спорту - он пройдет во Владимире;И в Коврове пройдет первый этап Кубка региона по фигурному катанию среди одиночников.А в воскресенье - чемпионат области по бильярдному спорту "Динамичная пирамида".